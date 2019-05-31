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Alanya'ya ilk kruvaziyer gemisi demir attı

46 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demir atan sezonun ilk kruvaziyer gemisi mehteran takımı eşliğinde karşılandı.

Alanya'ya ilk kruvaziyer gemisi demir attı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesine demir atan sezonun ilk kruvaziyer gemisi mehteran takımı eşliğinde karşılandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan demir alan Bahama bandıralı kruvaziyer gemi 'Orient Queen', 151 yolcusu ve 145 mürettebatıyla Alanya Limanı'na demir attı. Karaya ayak basarak liman gümrük alanından geçen turistler, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp tarafından karanfillerle karşılandı. Gümrük işlemlerinin ardından çıkış yapan turistleri Alanya Belediyesi Mehteran Takımı karşıladı. Turistler mehteran marşları eşliğinde fotoğraf ve video çekti. Sezonun ilk gemisi olan Orient Queen, Lübnan- Alanya arasında direkt sefer yapan ilk gemi oldu. Alanya'da 4 gün 3 gece kalacak gemi, sezon boyunca 24 sefer yapacak.
'ALANYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Turu gerçekleştiren AMC firmasının Alanya Temsilcisi Lübnanlı Bassam Hage, ilk tur hakkında bilgi verdi. Hage, "Orient Queen 2019 sezonu için ilk seferini yaptı. Normal seferlerimiz 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Bu deneme seferimizdi. Bu Alanya için çok önemli. İş adamlarını, yatırımcıları, sanatçıları Alanya'ya getiriyoruz. Bundan sonra her sene bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Eylül ayından sonra da 1-2 ay devam edebileceğimizi düşünüyorum. Sadece Alanya turu olacak. Haftada iki sefer olabilir" dedi.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ise turların ilçeye katkı sağladığını belirterek, daha da artırılması dileğinde bulundu.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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