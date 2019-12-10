Alanya'ya L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı onayı verildi

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarı bundan böyle L2 hizmet tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı kapsamında hizmet verecek" dedi.



Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarı, 2012 yılından itibaren mevcut haliyle Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarına bağlı ek hizmet binası olarak hizmet veriyordu. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, merkeze yaklaşık 135 kilometre uzaklıkta bulunan laboratuvarın, daha etkin ve verimli çalışması için Sağlık Bakanlığına yapılan başvurunun sonuçlandığını açıkladı. Hülür, "Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarı bundan böyle L2 hizmet tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı kapsamında hizmet verecek. Alanya L2 hizmet tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı onayı, sağlık hizmetlerinde ilimiz ve Alanya için önemli avantajlar sağlamaktadır; Alt yapı, ekipman ve personel açısından güçlendirileceğinden, laboratuvar daha kapsamlı analizler yapacak şekilde hizmetini sürdürecektir. Avrupa Birliği Mavi Bayrak Projesi kapsamında Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'da periyodik olarak on beş günde bir yaklaşık 1500 civarında deniz suyu numunesi alınmaktadır. Bu numuneler Antalya'da bulunan laboratuvara taşınmayacak, Alanya L2 Laboratuvarında daha kısa sürede analizleri yapılacaktır" diye belirtti.



"Salgın gibi durumlarda erken müdahale edilecek"



Antalya'da 5 bin adet havuz bulunduğunu ifade eden Hülür, "Bu havuzların yüzde 50'si turizmin yoğun olduğu Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde yer alıyor. Yetkilendirilmiş özel laboratuvarların yetki süreleri 2020 yılında sona ereceğinden Alanya ve çevre ilçelerdeki turizm tesislerinden havuz suyu numunelerinin merkeze taşınması hem maliyetli hem de uzun süreçli olacağından Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarının L2 seviyesine çıkarılması ile bu ihtiyacın yerinde temin edilmesi sağlanacak. Alanya ve yakın çevre ilçelerde gıda ve su kaynaklı herhangi bir salgın hastalık durumunda tanı amaçlı numuneler, Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarında değerlendirilecek ve herhangi bir salgın durumunda daha erken müdahale edilebilecektir. Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarında mevcutta klinik olarak kan tetkikleri yapılıyordu. L2 seviyesine çıkarılması ile kadro tanımlaması ile yeni branşlarda (biyokimya uzmanı, mikrobiyoloji uzmanı, kimyager, biyolog, laboratuvar teknisyeni, hemşire, VHKİ, vb.) ve sayıda personel ataması ile güçlü bir laboratuvar hizmeti sunulacak. Ayrıca tüm kamu maliyetlerinde de ciddi oranda tasarrufa gidilmiş olacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA