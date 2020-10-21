Alanya'ya tatile gelen Romanyalı turist boğuldu - Son Dakika

Alanya'ya tatile gelen Romanyalı turist boğuldu
21.10.2020 20:52
ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Romanyalı Stefan Stanescu (72), denizde akıntıya kapılarak boğuldu.
ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Romanyalı Stefan Stanescu (72), denizde akıntıya kapılarak boğuldu.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde tatile gelen Romanyalı Stefan Stanescu, bir otelin sahiline gitti. Saat 16.30 sıralarında denize giren Stanescu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören kıyıdaki cankurtaran hızla Stanescu'nun yanına giderek, sahile çıkardı. Çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Stanescu'yu özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Stefan Stanescu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret