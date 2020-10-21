Alanya'ya tatile gelen Romanyalı turist boğuldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Romanyalı Stefan Stanescu (72), denizde akıntıya kapılarak boğuldu.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde tatile gelen Romanyalı Stefan Stanescu, bir otelin sahiline gitti. Saat 16.30 sıralarında denize giren Stanescu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören kıyıdaki cankurtaran hızla Stanescu'nun yanına giderek, sahile çıkardı. Çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Stanescu'yu özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Stefan Stanescu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.