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Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi genişletme ve alt yapı çalışmalarını tamamladığı Yaylakonak Mahallesi'nin yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi genişletme ve alt yapı çalışmalarını tamamladığı Yaylakonak Mahallesi'nin yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. 11 kilometre uzunluğundaki yol tamamlandığında 23 mahalle ve Gazipaşalıların yaylalara ulaşımı modern bir yolla sağlanacak.

Alanya'nın Demirtaş Vadisi'nde yer alan ve bölgedeki bir çok mahallenin yayla güzergahı üzerinde bulunan Yaylakonak Yolu'nun dar olması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyordu. Bölge halkı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yolu yatırım programına aldı. Demirtaş Grup Yolu ile Kuşyuvası yoluna bağlanan noktaya kadar olan 11 kilometrelik yol genişletildi. Stabilize çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. İlk etapta yolun 3 km'si asfaltlandı. Kalan 8 km'si ise önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. Böylece bölgede 23 mahalle ile Gazipaşalıların yaylaya gitmek için kullandığı yolda sürücüler, daha konforlu ve rahat bir seyahat yapabilecek. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaylakonak, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
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