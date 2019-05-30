Alanya Yaylakonak yolu genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın 11 kilometrelik Yaylakonak yolunun dar, tehlikeli ve bozuk olması nedeniyle çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın 11 kilometrelik Yaylakonak yolunun dar, tehlikeli ve bozuk olması nedeniyle çalışma başlattı. Genişletme çalışması da yapılan yol tamamlanınca daha modern ulaşım sağlanacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle ilçe ve yayla yollarında çalışmalarına hız verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Alanya'nın Yaylakonak mahallesi yolunu mevcut durumu kötü olduğu için iş makineleriyle söktü, dar olan yolda genişletme çalışmaları yaptı. Devamında büz koyma ve şarampol temizleme çalışmaları yapan ekipler, yola dolgu malzemesi sererek sıkıştırma çalışması yapıyor. 11 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalar bittiğinde yol asfaltlanacak. Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir ve Yollar Şube Müdürü Metin Kazaroğlu da yürütülen stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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