Alanya yaylalarında kar mesaisi - Son Dakika

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Alanya yaylalarında kar mesaisi

Kardan dolayı yayla yolları kapandı, şehre gitmek isteyip mahsur kalan vatandaşlar yolların açılmasıyla kurtarıldı

ANTALYA - Alanya Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği yaylalarda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Cenaze gibi nedenlerden dolayı yaylaya gitmek zorunda kalan vatandaşların yolu açılırken, yaylada mahsur kalan vatandaşlar da güvenle şehir merkezine ulaştırıldı.

Kent merkezinde şiddetli yağışla, yüksek kesimlerde ise karla mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğudan batıya, kuzeyden güneye hummalı çalışmalar yürütüyor. Zaman zaman komşu ilçelerin de yardımına koşan ekipler, Gedevet, Dere, Dere Türbelinas, Mahmutseydi, Türktaş, Süleymanlar başta olmak üzere kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Seyahat zorunluluğu olan vatandaşların yolu açıldı

Cenaze sebebiyle Dere Mahallesi'ne gitmek zorunda olan ancak kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaş, yardım talebine anında geri dönüş sağlayan Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Mahsur kaldığı yerden kurtulan Talat Yıldız isimli bir vatandaş, "Yollar yağış nedeniyle kapalıydı. Cenazeye yetişmeye çalışıyoruz. Sağ olsun Alanya Belediyemiz yolumuzu açarak güvenli bir hale getirdi" dedi.