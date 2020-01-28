Alanya yeni misafirlerini "Hoşgeldin komşum" projesiyle karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya yeni misafirlerini 'Hoşgeldin komşum' projesiyle karşılıyor - Son Dakika

Alanya yeni misafirlerini "Hoşgeldin komşum" projesiyle karşılıyor

6 saat önce

Alanya Belediyesi, Şehre yeni taşınanlar ile güçlü bağların oluşturulması için "Hoş geldin Komşum" projesini başlattı.

Alanya yeni misafirlerini

Alanya Belediyesi, Şehre yeni taşınanlar ile güçlü bağların oluşturulması için "Hoş geldin Komşum" projesini başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Hoş geldin Komşum' paketiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerle projenin startını verdi.


Alanya Belediyesi, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik dikkat çekmek, Şehre yeni taşınan vatandaşlara belediyenin çalışmalarını anlatmak, ihtiyaç duyabilecekleri kurum ve hizmetler ile ilgili bilgiler vermek amacıyla Hoş geldin Komşum projesini hayata geçirdi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje kapsamında ilk ziyaretini Matematik Öğretmeni Sibel Kurt'a gerçekleştirdi. Başkan Yücel'i karşısında gören ev sahibi Kurt, mutluluğunu dile getirdi. Başkan Yücel de kendisine içerisinde 2 adet fincan, Alanya Haritası, kahve paketi ve Alanya'daki önemli kamu kurum ve kuruluşlarının iletim numaraları olan kutuyu hediye etti.


"40 yıl hatrımız olsun istedik"


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, diğer ziyaretlerini ise Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ev Hanımı Şermin Akgül ve ardından Turizmci Bülent Avşar'ın evlerine konuk olan Başkan Yücel, Şehir ve çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirirdi. Proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Yücel; "Şehrimize yeni taşınan vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılamak, çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek ve ihtiyaç duyabilecekleri durumlarda yapması gereken temel bilgileri içeren bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hediye paketimizde bulunan kahvenin 40 yıl hatırı olsun istedik. Şehrimize taşınan yerli yabancı bütün vatandaşlarımıza hoş geldin diyor, hepsine güzel günler diliyorum" dedi.


Proje ivedilikle devam edecek


Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında görevliler, Alanya ve Belediye hakkında bilgilendirme yaparak, Başkan Yücel'in mektubunun da yer aldığı hediye paketlerini yeni taşınan vatandaşlara takdim edecek. Hediye çantası içerisinde Alanya haritası, Alanya Telefon Rehberi, Alanya muz lokumu, kahve ve 2 adet fincan yer alıyor. Komşuluk ilişkilerinin unutulmaya başlandığı bu günlerde başlatılan projenin bundan sonra da ivedilikle devam edeceği açıklandı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başlattığı "Hoş geldin Komşum" ziyaretleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkan Yücel ziyaretler esnasında; "Şehrimize taşınan yeni sakinlerimizi evlerinde ziyaret ediyor, hoş geldin diyoruz" derken vatandaşlarda hem heyecanlandıklarını hem de bu samimi tavır karşısında mutlu olduklarını dile getirdi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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