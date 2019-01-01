Alanya Yeni Yıla Ünlü Dj'lerle Girdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde DJ'ler Emrah Karaduman ve İlkay Şencan, hareketli parçalarla yeni yıl partisine katılanları coşturdu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde DJ'ler Emrah Karaduman ve İlkay Şencan, hareketli parçalarla yeni yıl partisine katılanları coşturdu.



Alanya'da yeni yıl çeşitli partilerle karşılanırken, ünlü şarkıcılarla yaptıkları remikslerle bilinen DJ Emrah Karaduman ile İlkay Şencan da bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Havai fişek ve lazer gösterisiyle başlayan gecede animasyonlar ve dans şovları yapıldı. Mikserin başına ilk geçen DJ Emrah Karaduman; Aleyna Tilki, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve İrem Derici gibi birçok şarkıcıyla yaptığı remikslerin yanı sıra popüler hareketli müziklerle partiye katılanları coşturdu. Mekanı dolduran yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişiden alkış alan Karaduman'ın ardından saat 02.00'de mikseri DJ İlkay Şencan devraldı. DJ Şencan da birbirinden hareketli parçalarla partiye katılanları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.



'ALANYA'DAKİ EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUM'



Partinin ardından konuşan Emrah Karaduman, Alanya'daki eğlence kültürünü çok sevdiğini söyledi. Karaduman, "Geçen aylarda da Illusion Event Hall'da bir performansımız olmuştu. Buraya uğurlu geldiğimizi düşünüyorum. Yeni yılda da Alanya'da, Alanya insanıyla olmak istedim. Çalmaktan en zevk aldığım sayılı mekanlardan biri burası. 2019'da da Alanyalı sevenlerimizle buluşacağız. Yeni yılda herkese mutluluk, sağlık ve en önemlisi aşk diliyorum. Umarım yeni yılda herkesin dilekleri katbekat gerçekleşir" dedi.



'FESTİVAL HAVASINDA'



DJ İlkay Şencan da yeni yıldan öncelikle sağlık beklediğini belirterek, "Yeni yıldan müzikal anlamda güzel şeyler bekliyorum. Umarım çok daha iyi şeyler yaparım. Alanya eğlence olarak çok farklı ve güzel bir şehir. Sanki kulüp eğlencesi değil de dışarıda bir animasyon ve festival havasında bir eğlence var. O yüzden Alanya'yı her zaman çok sevdim. Burada olduğum için de çok mutluyum. Mart ayında 'Rock Star' çıkıyor. Yurt dışında büyük bir plak şirketiyle anlaştık. Onunla ilgili klip çalışmamız var" diye konuştu.



BÜYÜK İLGİ



Mekanın sahibi Sait Alibeyoğulları, oluşturdukları konseptle ülkenin ünlü şarkıcı ve DJ'lerini ay içerisinde birçok kez Alanya'ya getirerek, İstanbul'daki hareketli konser ve partilerin havasını yaşatmaya çalıştıklarını, ilçedeki yerleşik yabancılarla halkın büyük ilgi gösterdiğini söyledi. - Antalya

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