Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Antalya'dan kısa kısa

11.12.2021 12:52

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, fırtına ve sel sonrası çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, fırtına ve sel sonrası çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıyor.

Yapılan değerlendirmenin ardından çiftçiye sera naylonu desteği sağlanacak.

Hasar tespitine katılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, "Seralarda ürün kayıplarını, plastik aksamlarındaki hasarları tespit edip, değerlendirmeye alıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz hasar tespit çalışmalarında en fazla sera naylonlarının hasar gördüğünü belirledik." dedi.

CHP Alanya Gençlik Kolları'ndan Başkan Böcek'e ziyaret

CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan ve yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Gençlerle bir süre sohbet eden Böcek, gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiğini ifade ederek, "Sizlerle sohbet etmek, sizin düşüncelerinizi dinlemek gelecek adına bizleri umutlandırıyor." dedi.

Bir süre önce ilk toplantısını gerçekleştiren Antalya Gençlik Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Böcek, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de her zaman gençlere güvenmiştir. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Şehrimizi ve ülkemizi gençlerle birlikte yöneterek daha güzel günlere taşıyacağız. Ziyaretinizle beni son derece mutlu ettiniz. Enerjinizle moral verdiniz."diye konuştu.

Ziyarette, Böcek'e Atatürk portresi hediye edildi.

Kaynak: AA
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