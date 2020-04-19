Alanyalı minikler 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı - Son Dakika

Alanyalı minikler 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında evlerinde kutlamaya karar verdi. Minikler bayram için yaptıkları hazırlıkları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Alanya'da yaşayan çok çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden karar vererek hazırlıklara başladı. Hazırlıklar kapsamında minikler bayraklar, kırmızı beyaz renkli balonlar ve '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' yazılı afişler hazırlayarak evlerinin çeşitli yerleri ile balkonlarına astı. Öğrenciler ayrıca öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşı ve çeşitli şiirleri okuyarak klipler oluşturarak sosyal medyada paylaştı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, " 23 Nisan'ın 100'üncü yıl coşkusunu bu yıl evlerinde kutlayacak olan şimdiden hazırlıklara başlayan tüm öğrencilerim ile hazırlıklarda emeği geçen öğretmen, velilere teşekkür ederim" dedi.