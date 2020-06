Alanyalı turizmci, ağustosta hareketliliğin artmasını bekliyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS sürecinde yeni normalleşme süreciyle turizm sektörü, iç turizmle yavaş yavaş da olsa hareketlenmeye başladı. Alanyalı turizmci, dış pazar için hareketlenme tarihi olarak ağustosu gösterse de Avrupa ve Rusya'daki insanların pandemi sürecinde izinlerini kullanmış olmalarının az da olsa endişe yarattığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19), birçok sektörü olduğu gibi, turizme de sekte vurdu. Türkiye'de turizm sektörü için çalışmalar hem tesisler anlamında hem ülkeler arası görüşmelerle devam ediyor. Özellikle Antalya bölgesinde normalleşme sürecine girilmesiyle sertifikasyon sistemindeki tüm önlemleri ve sertifikalarını alan oteller sezona hazırlandı. Şu an için Alanya ilçesinde 15 otel sertifikasını alırken, 35 otelin de başvuru süreçleri devam ediyor.

'ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'DEYKEN SORUN YAŞAMAYACAKLARINA İNANMALARI'

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Akdeniz Bölgesi ve ülke genelinde normalleşme sürecine girildiğini ve hem tesisler hem bölgeyi hazırlar durumda olduklarını söyledi. Başkan Sili, "Başta Avrupa pazarı olmak üzere hiçbir kaynak pazarımızdan misafir akışı söz konusu değil. Ancak bu bir yasaklama şeklinde olmamakla beraber bir tavsiye niteliğinde. Tabii her ne kadar tavsiye niteliğinde olsa da sayı anlamında bu insanların taleplerini etkileyecek bir süreç ama hem Turizm Bakanımız hem Dışişleri Bakanımız ayrıca ilgili tüm bakanlarımız, sivil toplum örgütleri bu sürecin aşılması noktasında ciddi çaba gösteriyorlar ve biz de gösteriyoruz. Burada önemli olan insanların Türkiye'ye, Akdeniz'e, Alanya'ya geldikleri anda herhangi bir sorun yaşamayacaklarına inançları olmalı. Bunu da sağlamak adına tesislerimizde ciddi bir önlem manzumesi ve sürekli denetleme söz konusu" dedi.

AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Pandemide Avrupa ve Rusya'daki insanların birçoğunun yıllık iznini kullandığı aktaran Burhan Sili, "Bizim potansiyel misafirlerimizin özel veya kamu sektörü izinlerini kullandı ya da kullanmadı gibi bir durum söz konusu ama tabii bunların hiçbiri şu anda bizim önceliğimiz değil. Yani, izinlerini kullanmış olanların gelmeme durumu söz konusu olabilir ama izinlerini kullanmamış olanların geleceklerini biliyoruz. Başta iç pazarla birlikte başlayacak olan bu sürecin önümüzdeki aylarda özellikle ağustos ayı itibarıyla hareketlilik olacağını, 3- 4 aylık bir süreç en azından bu senenin hareketlenmesi, 2021 yılında da kış döneminde rezervasyonların aksamaması ve insanların güven duyarak rezervasyonlarını 2021'e yönelik yaptırmaları anlamında önemli bir süreç olduğuna inanıyoruz. Bunun da bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'2021 TÜRKİYE'NİN YILI OLACAK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Mehmet Dahaoğlu da ülkedeki tüm gelişmelerin yurt dışında da takip edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Almanya 31 Ağustos tarihine kadar uçuş listesine Türkiye'yi almayacağını duyurdu. Almanya'nın Türkiye'den gelen gerek Alman misafiri, gerekse Türk misafirleri 14 gün boyunca karantinada tutulacağına dair haberlerine çıkmış olması ve bunu da teyit olaraktan bugün almış olmamız bizleri oldukça üzdü. Bu kibarca 'Türkiye'ye gitmeyin' demek oluyor. Umarım bir an evvel bu karardan vazgeçerler. Zira Almanya hep Avrupa'nın ağabeyi konumunda olup, belirleyici faktördeki Hollanda da bununla ilgili karar almıştı. Bize de en çok turist gönderen ülkelerde ikinci sırada Almanya var, Hollanda yine aynı şekilde ilk 5 ülkenin içine giriyor. Ruslarda da sayıları artık yavaş yavaş geriye doğru düşmeye başladı. Fakat Ruslarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor, pandemi sürecinde tatile gelecek olan insanlar tatillerini, izinlerini kullandı. Bundan dolayı acaba 2020 yılının belki sezon sonlarına doğru eylül, ekim, kasım aylarında Rusya'dan bize bir talep olabilir. Her şey tekrar normale döndükten sonra 2021 yılından itibaren gerçekten Türkiye'nin yılı olacak."

'SERTİFİKASYON SİSTEMİYLE ÖN PLANDA OLACAĞIZ'

Sertifikasyon sisteminin Türkiye'deki otellere yerleşmesinin tercih edilebilirlik noktasında önde olunmasını sağlayacağını vurgulayan Dahaoğlu, "Sertifikasyon süresiyle gerek otellerde, restoranlarda, kafelerde vs. birçok yerde insan toplumu oluşturan her mekanda böyle önlemler alındı. Bununla ilgili insanlara daha rahat, daha sağlıklı ve güvenli bir tatil yapmak için biz otellerin bu konuda müracaatları, çalışmaları var. Bununla ilgili operatörlerin otelleri misafire sundukları zaman bir Yunanistan oteli, bir İspanyol oteli veya Türkiye'nin otelini, sertifikalı otellerde tatil yapma imkanıyla her zaman biz ön plana çıkacağız. Bu tamamıyla bizim imajımızı ön plana çıkartacak, imajımızda daha da misafiri tatile çekmek için bir artı olacaktır" dedi.