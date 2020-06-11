Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti - Son Dakika

Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jestiANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizmci Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde yoğun mücadele gösteren sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeline moral amacıyla hediye tatil kampanyası başlattı.

Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti, System.String[]

Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizmci Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde yoğun mücadele gösteren sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeline moral amacıyla hediye tatil kampanyası başlattı. Gaziler ve şehit ailelerinin de yararlanabileceği kampanyadan, noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucu belirlenecek 200 talihli aile yararlanacak. Barcın, kampanyaya katılan diğer ailelere de yüzde 50 indirimli tatil imkanı sunacaklarını söyledi.

Alanya'nın Kargıcak ve Mahmutlar mahallelerinde otelleri bulunan Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tatil hediye etmek amacıyla kampanya başlattı. Gazi ve şehit ailelerinin de yararlanacağı bu kampanyada kendilerine ulaşan tüm ailelerin isimleri kaydedilecek. 1 Temmuz'da sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak canlı yayında noter huzurunda çekilişle 200 talihli aile açıklanacak. Otel ayrıca kampanyaya katılan ve çekilişte kazanamayan diğer ailelere de yüzde 50 indirimle tatil imkanı sağlayacak.

'KÜÇÜK BİR JEST YAPMAK İSTEDİK'

Şu ana kadar 3 bin 500 başvurunun olduğu öğrenilirken Muzaffer Barcın, kampanyaya diğer turizmcilerin de katılmasını istedi. Barcın, "Biz Covid-19 sürecinde çok emek veren sağlıkçılarımıza, emniyet güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine emekleri çok olduğu için, gecesini gündüzüne katarak hizmet verdiği için onlara küçük bir jest yapmak istedik. Yaklaşık 200 aileye 3 gece 4 gün ultra her şey dahil tatil hediye etmek istedik. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Bu 200 ailenin bize maliyeti yaklaşık 1 milyon TL gibi bir rakam. Bizim gücümüz ancak buna yetti. Diğer otelci arkadaşların bu kampanyaya katılmasını özellikle istiyoruz" dedi.

KURADA ÇIKMAYANA DA HEDİYE

Kendisinin yıllardır turizmin içerisinde olduğunu belirten Barcın, "Biz Alanya'da turizme yıllardır hizmet veriyoruz. Turizmi, Alanya'mızı, ülkemizi çok seviyoruz. O yüzden de sağlıklı ve mutlu turizm olmasını istiyoruz. Bu nedenle herkesin Alanya'da bizim ailemize katılmasını istiyoruz. 1 Temmuz 2020 tarihinde 200 şanslı ailenin noter huzurunda çekilişini yapacağız. Çekilişte çıkamayan ailelere de yüzde 50 indirim ve visa kartına da 6 taksitte ödeme gibi imkanlar sağlayacağız. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımız 10 bin TL'lik tatil paketi açıkladı, ondan da inşallah halkımız faydalanacak, şu anda epey talep oldu. Herkesi mutlu ve sağlıklı tatil için Alanya'mıza bekliyoruz" diye konuştu.


Koronavirüs, Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti - Son Dakika

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