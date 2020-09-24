Alanyaspor: 1-0

STAT: LerkendalHAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)ROSENBORG: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse (Dk. 81 Reitan), Adegbenro (Dk. 71 Tagseth)ALANYASPOR: Marafona, Juanfran (Dk. 87 Onur Bulut), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 68 Babacar), Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Bakasetas, BareiroGOL: Dk. 59 Konradsen (Rosenborg)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 66 Konradsen (Rosenborg) - Dk. 90+3 Babacar (Alanyaspor)SARI KARTLAR: Reginiussen, Zachariassen, Eyjölfsson (Rosenborg) - Moubandje, Bakasetas, Salih Uçan (Alanyaspor)
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 59'uncu dakika Konradsen attı. Gol sonrası Konradsen, 66'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Alanyaspor'da da 90+3'üncü dakikada Babacar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:22 - Kaynak: DHA
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