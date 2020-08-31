Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük - Son Dakika

Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde sürdüren turuncu-yeşilli takım, 2'nci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük, System.String[]

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde sürdüren turuncu-yeşilli takım, 2'nci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Pereira'nın attığı golle Alanyaspor 1-0 öne geçti. Maçın 60'ıncı dakikasında ise Bareiro'nun kaydettiği golle Alanyaspor skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma turuncu-yeşilli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor kamptaki 3'üncü ve son hazırlık maçını 4 Eylül Cuma günü saat 13.00'te Boluspor ile yapacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Topuk Yaylası, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:44

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük - Son Dakika Spor

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