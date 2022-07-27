Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti

27.07.2022 09:14
Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti

Alanyaspor, 2 günlük aranın ardından hazırlıklara başladı.

Alanyaspor, 2 günlük aranın ardından hazırlıklara başladı.

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı taktiksel çalışmalar yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

YORUMLAR
500
Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
08:19 Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi
08:08 Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TV 8.5 kanalında program yapacak
08:05 Şirketler için kur korumalı mevduat kararı! Vergi avantajı devam edecek
07:33 Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 09:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement