Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı taktiksel çalışmalar yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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