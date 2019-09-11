Alanyaspor'a "güzel" destek

Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa giren Finlandiyalı 10 kadın, Alanyaspor forması giyerek Süper Lig yarışında turuncu-yeşilli takıma başarı diledi.

"Miss Finland 2019" güzellik yarışmasında ilk ona giren 10 kadın, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonu kapsamında Alanya ilçesinde kampa girdi.

Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde çekim yapan, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un da formasını giyerek takıma başarı dileyen Fin güzeller, "Şampiyon Alanyaspor" tezahüratı yaptı.

Miss Finland Alanya Organizasyonu Sorumlusu ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, organizasyonun Alanya'nın Fin pazarında tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Alanya turizmi için Finlandiya pazarının çok önemli olduğunu vurgulayan Cimrin, "Alanya'nın tanıtımı bizim için çok önemli. Fin turistler de ilçemize ilgi gösteriyor. Yaklaşık her yıl 100 bin Finlandiyalı turisti ilçemizde ağırlıyoruz." dedi.