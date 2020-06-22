Alanyaspor'a maç öncesi meşaleli moral

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor stada geldiğinde taraftarlar tarafından yakılan meşalelerle karşılandı.



Aytemiz Alanyaspor 28. hafta mücadelesinde evinde Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi yaklaşık 100 Alanyaspor taraftarı, takım otobüsünü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na 2 kilometre kala meşalelerle karşıladı. Meşaleler yakılarak görsel bir şölenin yaşandığı karşılamada taraftarlar, takımlarına tezahüratta bulunarak maç öncesi moral verdi. Alanyaspor Şimşekler Taraftar Grubu Başkanı Fatih Aslan maç öncesi takımlarına moral verdiklerini söyledi. Aslan, "Trabzonspor maç öncesi takımımızı meşalelerle karşıladık. Trabzonspor'dan yana her zaman şansımız yaver gidiyor. İnşallah bu maçı alacağız. İnşallah kupayı da Alanya'ya getireceğiz" dedi. - ANTALYA