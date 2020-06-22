Alanyaspor'a meşaleli karşılama
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi turuncu yeşilli taraftarlar tarafından stadyum yolunda meşalelerle karşılandı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi turuncu yeşilli taraftarlar tarafından stadyum yolunda meşalelerle karşılandı.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç öncesi 100'e yakın turuncu yeşilli taraftar takım otobüsünü meşalelerle karşıladı. Stadyum yolunda taraftarlar otobüsü durdurarak tezahüratlar yapıp meşalelerle görsel şölen oluşturdu.
- Antalya
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:26 Kaynak: DHA
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