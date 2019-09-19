Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'a yeni sponsor
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Alanyaspor'a yeni sponsor

44 dakika önce

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'a dövme firması Cleopatra Ink, sponsorluk anlaşması imzaladı.

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Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'a dövme firması Cleopatra Ink, sponsorluk anlaşması imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Cleopatra Ink firmasının sahibi Halil İbrahim Karadere katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz Alanyaspor'un ilk kez bir çorap sponsoru olduğunu söyledi.

Alanya'nın genç iş adamlarından Halil İbrahim Karadere'nin sponsor olma talebinin diğer firmalara örnek olmasını temenni eden Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte Alanya halkımızın daha duyarlı olacağını ve kulübümüze destek vereceğini umuyoruz." dedi.

Karadere ise Avrupa'nın birçok ülkesinde dövme stüdyoları olan firmalarının Alanya'nın markası olduğunu belirtti.

Alanya'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Karadere, "Bu şehirde doğduk, bu şehirde ilerleyeceğiz ve sadece bu şehre destek olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Karadere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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