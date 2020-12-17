Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından - Son Dakika

Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından

17.12.2020 14:23

- Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından Semih Tokatlı: "Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz" Semih Özü: "Bundan sonra odaklanmak istediğimiz şey lig" Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor karşılaşmasının ardından her 2 takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

- Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından

Semih Tokatlı: "Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz"

Semih Özü: "Bundan sonra odaklanmak istediğimiz şey lig"

ANTALYA - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor karşılaşmasının ardından her 2 takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı kupada yollarına devam ettiklerini söyledi. Tokatlı, "Ligde olduğu gibi kupada da yolumuza devam etmek istiyorduk ve bugün iyi bir galibiyet aldık. Yoğun bir trafik içerisindeyiz. Onun için de rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı tercihe ettik. Bu bize gösterdi ki diğer arkadaşlarımızın da tamamen hazır olması. Her zaman olduğu gibi topa sahip olan, mücadeleci, coşkulu, arzulu, gol pozisyonlu, seyir zevki olan bir futbol oynadık. Oyuncularımı bunun için de kutluyorum. İnşallah hafta sonu Denizlispor maçı hazırlıklarımız devam edecek" dedi.

"Bundan sonra odaklanmak istediğimiz şey lig"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, galibiyetinden dolayı Alanyaspor'u tebrik ettiğini belirterek, "Kendi takımım olarak geçen haftadan çok farklı durumda değiliz aslında. Son 38 günde, son 3 gününü saymazsak bir Bursa maçı oynamıştık ve bir hastalık geçirdi takım, hatta geçirmeyen arkadaşımız kalmadı. Antrenman düzenimiz bozuldu. Karantinada olan oyuncularımız karantinadan çıktıkça 3'er 5'er antrenman yapmaya çalıştık. Fakat takım halinde Perşembe, Cuma sadece antrenman yapabildik. Maçtan sonra bir pazartesi antrenmanı ve dün yola çıktık. Bugün maçımızı oynadık. Maça gelince, Alanyaspor Süper Lig'in lideri ve lige damgasını vuran, iyi oyun oynayan kaliteli ayaklardan kurulu bir takım. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Biz de karantinada hastalıktan çıkmış toparlanmaya çalışan, lige adapte olmaya çalışan bir takımız. Bu arada bu maç bizim için maç kondisyonumuzu arttırma anlamında faydalı olacağına inanıyorduk. Tabi bu arada maça da asılabildiğimiz kadar asıldık, acaba ne yapabiliriz diye düşündük. 2-0 mağlup duruma düştük. 2-1 yaptıktan sonra oyuncularımızın özgüveni daha da yerine geldi. Top bizde kaldı, pozisyonlar bulduk, 3'üncü bölgeye daha çok gittik. 3'üncü yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü diyebilirim. Daha sonra oyunda daha az oynayan oyuncularımızı kazanmak anlamında, bazı oyuncularımızı sakatlanmaması anlamında değişiklikler yaptık. Oyuna tutunmaya çalıştık. ve kupaya veda ettik. Daha hazır olarak buraya gelmek isterdik. Alanyaspor'a daha dişe diş, başa baş oynamak isterdik. Fakat şartlar bizi engelledi. Ama hedefimiz ligde üst sıralara çıkmak. Eksik maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Adanaspor'un ismine yakışır ligdeki yerimizi almak istiyoruz. Bundan sonra odaklanmak istediğimiz şey lig" diye konuştu.

Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından
Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından
Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından
Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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