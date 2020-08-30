Alanyaspor, Ahmet Gülay'ı açıkladı

AYTEMİZ Alanyaspor, genç sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı.
Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton de Souza, turuncu yeşilli takımla sözleşmesi devam ettiği sürede Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş Welinton'a karşılık Akdeniz temsilcisine Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte verdi. Bu transferde ayrıca siyah beyazlı ekip 17 yaşındaki genç sol bek Ahmet Gülay'ı da Alanyaspor'a 3 yıllığına kiraladı.Aytemiz Alanyaspor, genç sol bek Ahmet Gülay ile sözleşme yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:51 - Kaynak: DHA
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