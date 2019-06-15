Son Dakika Haberleri: Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı transfer etti
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Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı transfer etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Yunanistan'ın AEK takımından Anastasios Bakasetas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Yunanistan'ın AEK takımından Anastasios Bakasetas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, komşu ülke Yunanistan'dan bir transfer daha yaptıklarını söyledi.
AEK takımından transfer edilen Bakasetas'ın aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da oynadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu transferin hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik direktörümüz de kendisini istiyordu. Yunanistan'daki başarılarına inşallah burada da devam edecektir." diye konuştu.
Bakasetas: "Ligi ve takımı iyi biliyorum"
Orta sahaya oyuncusu Anastasios Bakasetas, Alanyaspor'a transferi nedeniyle çok mutluyu olduğunu belirtti.
Futbol hayatında yeni bir dönemin başladığını aktaran Bakasetas, şunları kaydetti:
"Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana davranış biçimleriyle, bu transferde ne kadar istekli olduklarını gösterdiler. Her şey yolunda gidecek ve kulüp için yüzde yüzümü vereceğim. En iyi arkadaşlarımdan biri olan Georgios Tzavellas burada oynuyor. 2,5 yıldır burada ve onunla her gün konuşuyorum. Bundan dolayı ligi ve takımı iyi biliyorum. Geçen sene bazı maçları izledim. Gerçekten zor ve ilginç bir lig olduğunu düşünüyorum. O yüzden burayı seçtim. Burada şartlar çok iyi. Güzel bir sezon geçirmemek için bahane yok."
Konuşmaların ardından Bakasetas, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
2018-2019 sezonunda 30 maçta forma giyen Bakasetas, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 gol pası verdi. Daha önce Asteras, Thrasyvoulos, Aris, Panionios ve AEK takımlarından forma giyen Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da 21 karşılaşmaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:25 Kaynak: AA
Yunanistan, Anastasios Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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