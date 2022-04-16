SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

16.04.2022 19:02

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanGroenendijk: İyi futbolla galibiyetler alıyoruzMateos: İkinci yarı elimizden geleni yaptıkEngin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik sorumlular düzenlenen...

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Groenendijk: İyi futbolla galibiyetler alıyoruz

Mateos: İkinci yarı elimizden geleni yaptık

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik sorumlular düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Fransiscus Groenendijk, 6 maç üst üste galip geldiklerini belirtti. Bu galibiyet serisinden dolayı mutlu olduğunu belirten Groenendijk, 'Aldığım bilgiye göre en son 24 sene önce Antalyaspor böyle bir seri yakalamış. Bu bizim için ayrı mutluluk verici. Bu galibiyetlere gelmeden önce biz buraya nasıl geldik, ondan bahsetmek istiyorum. Aldığımız her galibiyetin iyi taraflarının yanı sıra eksik ve noksanları görerek ilerliyoruz. Kendimizi geliştirerek ilerliyoruz. Doğru zamanlarda doğru goller bulduk. Kolay skor elde etmeye başladık. Ancak bu skoru elde ettikten sonra gerektiğinde bazen oyunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Maalesef burada bazı anlarda başarılı olamadık ve kolay top kayıpları yaşadık. Daha sonra bu hatamızdan rakibimiz bir gol buldu. Sonuç olarak güzel goller ve takımı tebrik ediyorum. İyi futbolla galibiyetler alıyoruz. Takımımızla gurur duymalıyız. İyi bir sezon geçiren rakibimize karşı alınan bir galibiyetti. Önümüzdeki rakip Kayseri ve 3 puanlarla serimizi devam ettirmek istiyoruz. Her maç sonrası hedefimiz daha da belirginleşiyor' diye konuştu.

"BU MAÇI BİR AN ÖNCE UNUTMALIYIZ"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise 'Özellikle ilk 15 dakika Wilson Eduardo ve Emre Akbaba ile bulduğumuz fırsatları gole çevirebilseydik, oyunun akışı farklı yöne doğru gidebilirdi. Onun ardından bir duran toptan gol yedik. Bu bizde yumruk etkisi oluşturdu. Birkaç dakika kendimize gelemedik, ardından ikinci golü yedik. Bu süreçten sonra mental çöküş başladı. Buna rağmen bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı elimizden geleni yaptık, şanssızlıktan başka bir şey diyemiyorum. Özellikle Awaziem'in pozisyonunda o topu ıskalaması, gol olması aslında maçın özeti gibi diyebilirim. Bu maçı bir an önce unutmalıyız. Önümüzde oldukça önemli bir kupa maçı var. Bu süreçten sonra o maça odaklanmamız gerekiyor' dedi.

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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