Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi

17 dakika önce

Alanyaspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan'da oynanacak.

Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi, System.String[]

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

RÖVANŞ 22 NİSAN'DA OYNANACAK

Alanyaspor'da Welliton 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rövanş maçı 22 Nisan'da Alanya'da oynanacak.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34 
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