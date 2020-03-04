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Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi
17 dakika önce
Alanyaspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Junior Fernandes kaydetti.
RÖVANŞ 22 NİSAN'DA OYNANACAK
Alanyaspor'da Welliton 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rövanş maçı 22 Nisan'da Alanya'da oynanacak.
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