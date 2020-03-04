Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi

Alanyaspor'da Welliton 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde rövanş maçı 22 Nisan'da Alanya'da oynanacak.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy 'un yönettiği mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

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