Alanyaspor Antrenman Maçı Yaptı
44 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor, 17 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını U21 takımıyla antrenman maçı yaparak sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor
, 17 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa
ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını U21 takımıyla antrenman maçı yaparak sürdürdü.
Turuncu-yeşilliler, U21 takımını Efecan Karaca
(2) ve Papiss Cisse
'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Başkan Yardımcısı Ali Baki
Boz, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün de izledi.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag Forması Giyen Josef Sural'ı Transfer Etti
Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var
44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor