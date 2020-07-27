Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor

Aytemiz Alanyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek UEFA Avrupa Kupası'na direkt katılmanın hesabını yapıyor.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 57 puanla 5'inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran turuncu yeşilli takım kalesinde 37 gol gördü. Ligde başarılı geçen sezonun ardından Alanyaspor gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak finale çıkan Alanyaspor, çarşamba günü İstanbul'da rakibi Trabzonspor'u yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı almak istiyor.