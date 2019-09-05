Alanyaspor Bahçeşehir Okulları ile sözleşme yeniledi

Bahçeşehir Okulları bu sezon da Alanyaspor'un stadyumuna isim sponsoru oldu.



Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması yenilendi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan arasında imzalanan anlaşmayla stat 1 yıl daha Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu adını taşıyacak. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, Bahçeşehir Koleji'nin 60 ilde, 128 kampüste, 105 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiğini söyledi. Okullarından birinin de Alanya'da bulunduğunu belirten Arslan, "Biz bir şehre, bir ilçeye okul açtığımızda o şehrin, o ilçenin aynı zamanda tüm yerel değerlerini de sahiplenmek istiyoruz. Bugün, 3'üncü kez sponsor olduğumuz Alanyaspor da Alanya'nın önemli bir değeridir. Bir ilçe takımı olarak doğup, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'u her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu beraberliğimizin hem Bahçeşehir Okulları'na hem de Alanyaspor'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.



"Kulübümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim"



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bahçeşehir Okulları yönetimiyle 3 yıl önce başlayan işbirliğimiz bugün de devam ediyor. Kulübümüze verdikleri destekten dolayı Bahçeşehir Okulları yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA