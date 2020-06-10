- Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, deplasman oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Erol Bulut gözetiminde basına kapalı yapılan akşam idmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın diğer bölümlerini ise turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmaları yaparak tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Akdeniz temsilcileri aynı uçakta deplasmana gidecek

Öte yandan Alanyaspor'un, Başakşehir maçına korona virüs tedbirleri kapsamında özel uçakla gideceği öğrenildi. Fraport TAV Antalyaspor'da cumartesi günü saat 21.00'de Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul'a gidecekleri ve aynı uçakla birlikte geri dönecekleri aktarıldı.