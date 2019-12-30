Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika Spor

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıyı 29 puanla 6'ncı sırada tamamladıklarını belirten başkan Çavuşoğlu, ilk yarıda inişli ve çıkışlı haftalar yaşadıklarını ancak genel anlamda başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. İlk yarıda 29 puan topladıklarını ancak hesapta olmayan puanlar da kaybettiklerini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır. Başta teknik heyet, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza ve grup liderlerine, stadyumumuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik ve böyle devam edecek" dedi.

Amatör liglerden Süper Lig'e kadar tüm takımların iyi bir kamp dönemi geçirmesini temenni eden başkan Hasan Çavuşoğlu, "Tüm takımların taraftarlarını da tebrik etmek istiyorum. Onlar da kendi takımlarını en iyi şekilde desteklediler. Kendi açımızdan bakacak olursak ikinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'tan itibaren başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki
Roma, 900 milyon euroya satılıyor! Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor!

Son Dakika Haberleri
00:06 Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 68 - Fenerbahçe Beko: 92 - Son Dakika Spor
23:58 Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki - Son Dakika Spor
23:55 Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu! - Son Dakika Spor
23:29 Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika Spor
23:14 Okay Yokuşlu'nun en mutlu günü! - Son Dakika Spor
22:54 Roma, 900 milyon euroya satılıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]