SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi - Son Dakika

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi

02.04.2021 17:39
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi, System.String[]

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini incelediVIDEO YOKBurcu MUTLU- Mesut IŞIK/ALANYA (Antalya), (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2022 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanan yeni tesislerin tanıtım lansmanında kepçenin başına geçerek,...

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi

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Burcu MUTLU- Mesut IŞIK/ALANYA (Antalya), (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2022 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanan yeni tesislerin tanıtım lansmanında kepçenin başına geçerek, gazetecilere poz verdi.

Antalya Büyüşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve temeli 2 yıl önce atılan Aytemiz Alanyaspor'un yeni tesislerinin inşaatı, pandemi dönemi nedeniyle askıya alınmıştı. Hafriyat çalışmaları süren tesislerin 2022 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanarak kulübe teslim edilmesi bekleniyor.

Bugün tesislerin inşaatında düzenlenen tanıtım toplantısına, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanyaspor'un yönetim kurulu üyeleri, partilerin ilçe başkanları ve STK başkanları katıldı. Yeni yapılan tesisin tanıtımı yapıldıktan sonra inşaat gezilirken, Başkan Hasan Çavuşoğlu inşaattaki kepçenin başına geçerek gazetecilere poz verdi.

'AMACIMIZ TESİSİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ'

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Çavuşoğlu, 'İki yıl önce tesisin temelleri atılmıştı. Bu süreçte hafriyatta bir yol alındı. Duraklama dönemi oldu. Pandemi süreci girdi. Amacımız tesisin bir an önce bitirilip Alanyasporumuza kazandırılması. İmkanlar ölçüsünde tesisin yapımına başlanması, bir yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor. Alanyaspor hepimizin kırmızı çizgisi, herkesin birleştiği nokta Alanyaspor. Belediye başkanımızın da çok ciddi çalışması var. Amaç bölge sporuna, turizmine katkı sağlamak. Bugün burada bu lansmanı yapıyoruz. Çok güzel ve ortamı olan bir yer. Tesislerin yanında planlanan çevreyolu projesinin yapımına başlanmasıyla ulaşım daha kolay olacak. Burada bin kişilik tribünü özellikle istedik. Şehrimizde iki profesyonel takım var. Hazırlık lig maçları yapılacak. İnşallah Alanyasporumuza hayırlı uğurlu olur" diye konuştu.

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Pandemi, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, kepçenin başında tesislerin temelini inceledi - Son Dakika Spor


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