Son Dakika Haberleri: Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan, ALTİD'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan, ALTİD'a ziyaret

22 dakika önce

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği yönetimini ziyaret etti.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan, ALTİD'a ziyaret, System.String[]

Alanya spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği yönetimini ziyaret etti.


Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİAD) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve dernek üyelerine, Alanyaspor'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Sili'ye isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.


Ziyaretten dolayı yönetim kurulu adına memnuniyetini dile getiren Sili, Alanyaspor'un şehrin tanıtımı ve spor turizmine olan katkısının çok önemli olduğunu belirterek, "Takımımıza olan desteğimizi her zaman sürdürme arzusundayız" dedi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı tekrar başvurusunu reddetti
Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı! 'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan, ALTİD'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]