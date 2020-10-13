Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir süre önce göreve atanan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyarette Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı rektörlüğe atanmasından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Rektör Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Alanyaspor'u yakından takip ediyorum. Lige güzel bir başlangıç yaptı. Ligin devamında da başarılı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ziyaret sonunda Özkan'a, üzerinde ismi yazan 07 numaralı forma hediye etti.