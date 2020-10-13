Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a ziyaret

13.10.2020 13:49
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a ziyaret, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir süre önce göreve atanan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir süre önce göreve atanan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyarette Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı rektörlüğe atanmasından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Rektör Özkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Alanyaspor'u yakından takip ediyorum. Lige güzel bir başlangıç yaptı. Ligin devamında da başarılı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ziyaret sonunda Özkan'a, üzerinde ismi yazan 07 numaralı forma hediye etti.

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Özlenen Özkan, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi "Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi         
13:39
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi         
12:14
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei