Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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