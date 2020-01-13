Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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