Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Sezona iyi başladıklarını ancak daha sonra ufak bir düşüş yaşadıklarını belirten Hasan Çavuşoğlu, "Başlangıcımız iyiydi, daha sonra bir düşüş oldu. Son haftalara doğru tekrar yükseldik. İnişli çıkışlı bir grafik oluyor. Arada inişli bölgede şanssızlıklarımız oldu. Çok gol pozisyonuna girip atamadığımız maçlar da oldu. Bunlar futbolun içinde var ancak kötü bir noktada bitirmedik. Çünkü önceki yıllarda 18 puanda tamamlamıştık ilk yarıları. Bu sene 29 puanda tamamladık. Geçen seneler bizi baya zorlamıştı. Şimdi biraz daha rahatız. 2'nci yarıda da iyi devam etmek istiyoruz. Takımlar kampta. 2'nci yarının bütün takımlar için iyi geçmesini, kamp dönemlerini sakatlıksız atlatmalarını temenni ediyorum. Hakemlerimizin kokart törenine geldik, futbol sezonu böyle geçiyor" diye konuştu.



"ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKMASI FUTBOLA RENK KATAR"



Anadolu'dan şampiyon çıkmasının lige renk katacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Anadolu'dan şampiyon çıkması iyi olur. Her takımın şampiyon olma hakkı var. Her takımın şampiyon olması gerekir. Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar. Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı, hoşuma giden bir olaydı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar. Onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman tabii ki yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor. Her takımın gönlünden geçen şampiyonluktur. Tabii ki bir Anadolu takımının şampiyon olması da hepimizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.



"EROL HOCA GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPIYOR"



Teknik direktör Erol Bulut ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Erol hoca ile her zaman iyi şeyler yapmak için başladık. İyi şeyler de yaptık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Erol hoca bizim teknik direktörümüz. Sahanın içi onda, dışı bizde. Bizim sahanın içinde destek sağlayacağımız zaman hocam söylüyor. Sahanın dışında hocanın bize katkısı olacağı konuları da biz paylaşıyoruz. Bu birlik, beraberlik, uyum işi. Bu uyum bizde her zaman olur yönetim olarak. Bizde çalışan teknik adamların hepsi uyum sağlamıştır. Erol hoca ile de gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Gözde olan hocaların adı sözü geçer. Gayet normal. Şuna dikkat etmek lazım. Bir hoca takımla devam ediyorken, ona göz dikmek, gelip alalım demek ahlaki bir durum değil ancak hoca ayrıldıktan sonra giderse o ayrı bir konu. Bunlar hassas, dikkat edilmesi gereken konular. Erol hoca görevinin başında. Görevini de layıkıyla yapmaya çalışıyor. Yaptığına da inanıyoruz. Yönetim ve teknik heyet olarak uyum yakalayıp, transferlerde de ortak hareket ettiğin, fayda sağlayacak transferler yaptığın zaman burada zaten yürütebiliyorsun. Bir yerde uyumsuzluk olduğu zaman bu işler kolay yürümüyor" şeklinde konuştu.



"HERHANGİ BİR OYUNCUMUZA GELEN BİR TEKLİF YOK"



Şu ana kadar oyuncularına transfer teklifi gelmediğini belirten Çavuşoğlu, "Ben bile bazen izlerken gülsem mi diyorum. Şaşırıyorum yani. Alanyaspor başkanı değişti de benim mi haberim yok. Bu futbolcular ne zaman gitti? Şu oyuncular gitmek üzere, gelmek üzere, anlaşmak üzere diye konuşuluyor. Tabii habercilere de haber lazım. Ancak doğru haber, sorup da yazmak, vatandaşı yanıltmamak lazım. Şu ana kadar herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok. Gelirse teknik heyetimizle konuşuruz. Kulübümüze katkı sağlayacak, oyucunun da önünü açacak bir teklif olursa biz her zaman buna açığız. Bakıyorum televizyonlara, konuşuluyor. Biz de oralardan duyuyoruz" dedi.



"VAR SİSTEMİNİ İYİ KULLANMAK LAZIM"



VAR sisteminin ofsayt pozisyonlarında doğru kararlar verdiğini ancak diğer pozisyonların biraz daha irdelenmesi gerektiğini ifade eden Hasan Çavuşoğlu şöyle konuştu:



"VAR sistemi konuşulmaya başladığından beri bu sistemi en çok destekleyen başkanlardan biriyim. Hala da o kanıdayım. Bu sistemi iyi kullanmak lazım. Geçen yıl, ilk senesi olmasına rağmen 'çok bekliyor' diye konuşuldu ama daha faydalıydı. Bu sene de sistemi oturtmaya çalışıyorlar ama eksiklerimiz var. Sistemi oturtmak lazım. Bazı pozisyonlar tartışılıyor. Bir faul oluyor ve sonra gol oluyor. Hakem faul diye iptal ediyor. Başka bir pozisyonda faul oluyor, gol oluyor ama faulle alakası yok, bunu iptal etmiyorsun. İşte bu tür şeylerde biraz çelişkiler var. Bunları düzeltmek lazım. Ofsayt pozisyonlarında çok iyi. Onun dışında bazı konular biraz daha irdelenirse, biraz daha düzgün yönetilmeye çalışılırsa ki uğraşılıyor, bunu biliyoruz. İnşallah 2'nci yarı daha iyi olur. VAR sistemi artık gerçekten olması gereken bir sistem."



"MİLLİ TAKIM EMİN ELLERDE"



Milli takımın Şenol Güneş ile daha iyiye gideceğini düşündüğünü vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Türk futbol camiası ve yöneticiler olarak, Şenol hocam takımın başına geldikten sonra içimiz rahatladı diyebilirim. Orada olması gereken Şenol Hoca'ydı. TFF bunu yaptı. Genç oyuncularımız var. Merih, Ozan, Çağlar gibi isimlere sahibiz. Milli takıma hizmet edecek, katkı sağlayacak yeni bir nesil geliyor. Hem içeride hem de yurt dışında oynayan futbolcularımız şu anda iyi bir hava yakaladı. Bu havanın devam edeceğini, milli takımımızın çok daha iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Milli takım emin ellerde. Bunun için de içimiz rahat."



"MERİH İLE GURUR DUYUYORUM"



Eski futbolcusu Merih Demiral ile gurur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Merih Demiral beni her zaman gururlandırmıştır. Onu Lisbon'dan getirirken bu noktalara geleceğine inandığım için Alanyaspor'a getirdim. Onunla gurur duyuyorum. Menajeri de benim manevi çocuğum zaten. Bir teklif geldiği zaman benden fikir alıyorlar. Büyük olarak bizi sayıyorlar. Haberim oluyor mutlaka. Bize danışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Merih'in önü açık. Hem milli takımda hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeye devam edecektir" diye konuştu.