Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Avrupa'da elimizden geleni yapacağız - Son Dakika

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Avrupa'da elimizden geleni yapacağız

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Avrupa kupalarında önümüzde iki tane takım elememiz lazım. Bizim de hedefimiz tabii nereye kadar gideriz bilmiyorum ama gruplara kalmak.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Avrupa'da elimizden geleni yapacağız, System.String[]
AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Avrupa kupalarında önümüzde iki tane takım elememiz lazım. Bizim de hedefimiz tabii nereye kadar gideriz bilmiyorum ama gruplara kalmak. Hiç kimse buradan geri adım atmak istemez. Bu nasip kısmet işi, biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, başarılı geçen bir sezonun ardından 16 futbolcuyla yollarını ayırdı. 10 yeni futbolcuya imza attıran turuncu yeşilli takım, teknik direktör değişikliği de yaparak bambaşka bir takım oluşturdu. Ligde 2020-2021 sezonunun ilk sınavını deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı veren Akdeniz temsilcisi, rakibini 2-0 gibi net bir skorla yenerek hem güzel bir başlangıç yaptı hem de sahada ortaya konan futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

"GİDENLERDEN SADECE 2-3'ÜNÜN KALMASINI İSTİYORDUK"Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelerek, yeni transferlerle takımın uyumu, ligde alınan 3 puan ve Avrupa hedefi gibi birçok konuda sorulara yanıt verdi. İlk olarak Sivas maçında oynanan futbolu ve gelen-giden oyuncuları değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, "Ligin ilk maçları her takım için zordur. Bizim için de öyle. Kaldı ki deplasmanda Sivasspor gibi güçlü bir rakiple oynuyorsunuz. Geçen sene elde ettiği başarıyla bu sene UEFA kupasına direkt katılıyor. Yeni transferlerimiz var. Giden oyuncularımız da oldu. Yerlerine de yeni oyuncular transfer ettik. Bizim 12'ye yakın oyuncumuz gitti ama hemen hemen 10 oyuncu da transfer ettik. Bizim için burada önemli olan takımda kalmasını istediğimiz oyuncular ya da vedalaşmamız gereken topçular arasındaki değerler bizim için çok önemli. Takımda kalmasını istediğimiz oyuncu sayısı 2-3 taneydi. Birisini Beşiktaş ile takas yaptık. N'Sakala da Beşiktaş'a gitti. Papiss Cisse zaten şu anda herhangi bir kulübe gitmedi. O da kalmasını istediğimiz bir oyuncuydu. Diğer oyuncularımız zaten teşekkür edip göndereceğimiz oyunculardı. Kendilerine de Alanyaspor'umuza vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ettik. Hepsinden de katkı aldık" dedi."OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM"Ligin ilk maçında yeni transferlerin uyumunun önemli olduğuna işaret eden Başkan Çavuşoğlu, "Bu maçta oynayan yeni transferlerimiz iyiydi. Çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Kampın ilk ve ikinci bölümünde gelen oyuncuların tabii ki performansı ayrı. Davidson önce gelmişti. Daha sonra sol bek oynayan oyuncumuz gelmişti. Onlar da iyi çalıştı. Onun için daha çok çalışmaları gerekiyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacaklar. Ligin ilk 3- 4 maçı her takım için zor geçer, bizim için de öyle. Önemli olan bu haftaki içeride oynayacağımız Kayserispor maçı, onun için hazırlıklarımız onun üzerine yapılıyor. Ben oynanan oyun anlamında genel olarak memnunum. Gösterilen performans ve oyuncularımızın gayretinden memnun olduğumu söyledim. Tabii ki eksikler var. Bu eksiklikleri teknik heyetimiz tespit etti. Bu eksiklerle alakalı çalışmalar devam ediyor" diye konuştu."KANAT OYUNCUSUYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR"Transfer konusunda da konuşan Başkan Çavuşoğlu, limitlerine göre değerlendirme yapacaklarını söyledi. Stoper mevkisine bir transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Transfer olabilir ama kesin olacak diye bir şey yok. Limitimize göre bakıp değerlendireceğiz. Belki kiraya gidecek oyuncularımız da olur. Buna göre değerlendirme yapacağız. Özellikle bu maçı da atlattıktan sonra teknik heyetimizle oturup bir değerlendirme yapacağız inşallah. Stoperde Ceyhun ve Fatih de oynar. Caulker ve Tzavellas zaten var. Dediğim gibi zaman neyi gösterir, transferin son gününe doğru bakıp değerlendireceğiz. Alıp almayacağımıza hocamız ve teknik heyetimizle istişare yapıp karar vereceğiz. Ama takımımızda şu anda yeteri kadar oyuncu var. Yeterince oyuncu kalitesi de var. Kanat oyuncusuyla ilgili de bir çalışmamız var ancak tabii ki limitleri de aşmamamız lazım. Limitimize göre de hareket edeceğiz inşallah" dedi."AVRUPA'DA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ne 3'üncü eleme turuyla katılacak Alanyaspor'da Başkan Çavuşoğlu, hedefleri hakkında şunları söyledi: "Avrupa kupalarında önümüzde iki tane takım elememiz lazım. Bu takımları öncelikle elememiz gerekiyor. Bizim de hedefimiz tabii nereye kadar gideriz bilmiyorum ama gruplara kalmak. Burada hedef belli. Hiç kimse buradan geri adım atmak istemez. Bu nasip kısmet işi, biz elimizden geleni yapacağız.""MAÇA GELEMESE DE TAKIMA DESTEK OLMAK İSTEYEN TARAFTAR ÇOK"Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 2020- 2021 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını hatırlatan Başkan Hasan Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan bu karar sonrası birçok takım taraftarı gibi Alanyaspor taraftarının maçlara giremese de kombine alarak takıma katkı sağlamak istediğini aktardı. Başkan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Her şeyden önce sağlık. Bakanlığımızın aldığı kararlar önemli. Zaten herkes bunu uyguluyor. İlk önce 'Ekim ayında yüzde 30 kapasite ile başlanır mı?' diye düşünülüyordu. Daha sonra ise pandemi sürecinde virüsün gerileme süreci çok fazla olmadığı ve turizm sezonu da açıldığı için olmadı. Şimdi ikinci yarı planlanıyor. Ama kesin seyircili olarak oynanacak diye bir şey yok. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun raporlarına göre Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre hareket edilecek. Bununla alakalı bir şey söylememiz söz konusu değil. Tabii bizim taraflarımızda 'Kombineyi açsınlar, kombineyi alalım. Biz maçlara gitsek de gitmesek de takımıza destek olmak için kombine almak istiyoruz' diyen çok. Mutlaka diğer takımlarda da bu fikirde olan taraftarlar vardır. Bu da federasyon ile görüşülmesi gereken bir konu. Aslında bir zararı olmaz. Kombineyi açarsın, herkes kombine alır. Takımına destek verir. Maçlara açıldığında gider ya da hiç gitmez. Bu düşüncede olan Alanyasporlu gönüldaşlarımız çok fazla. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu değerlendirmeye açacağız. Bununla alakalı görüşmeleri yapacağız.""ALANYASPOR'UN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ GÖRDÜLER"Süper Lig'de 5'inci sezonunu yaşayan Aytemiz Alanyaspor'un ilk yıllarında özellikle yerel ve ulusal basında 'küme düşecek ilk takım' gibi düşünceye sahip birçok kişi olduğu ancak son iki yıldır bu imajın değiştiği ve bu konuda ne düşündüğü yönündeki soru üzerine Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar hep konuşuldu. Bazı yorumcular da konuştu. Bizim Alanya'da da bunu çok konuşanlar oldu. Biz işimizi yapacağız. Biz onların 'Alanyaspor çıktığı gibi düşer' demesine bakmayacağız. Biz görevimiz neyse arkadaşlarımızla onu yapacağız. O dönem onu söyleyenler şimdi söylemiyor. Alanyaspor'un iyi yönetildiğini gördüler. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Türkiye'de bugün baktığınız zaman 5 takım hariç herkes çıkabilir de düşebilir de. Bunlar olağan şeyler. Bizim yönetim olarak bütün gayretimiz Alanyaspor'u ligde tutup, iyi yerlerde mücadele etmek. Lige renk katmaya devam etmek."

- Antalya

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, oyunlar, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Avrupa'da elimizden geleni yapacağız - Son Dakika Spor

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