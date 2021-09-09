Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu değişimden umutlu Açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerle geçen yıldan daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yeni transfer Chidozie Awaziem için düzenlenen imza törenin ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Alanyaspor'un bu sezon gelen ve giden futbolcularla büyük bir değişim geçirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Futbolcular satacaksınız, kiralık oyuncular var, geri gidecek, süresi bitenler daha büyük bir kulübe gitmek için sözleşme imzalamak istemeyecek. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ama ben sahip olduğumuz futbolcularla geçen ve bir önceki yıla göre daha kaliteli ve daha zengin bir kulübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu değişimin ardından Alanyaspor'da futbolcuların birbirine uyum sağlaması için zamana gerek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdilik tek sorun, oyuncuların birbirlerine uyum sağlaması. Onu da en kısa zamanda çalışmalarını sürdüren teknik heyetimiz sağlayacak. Bu onların görevi. En kısa sürede bunu da sağlayacaklar. Kaliteli futbolcuların en kısa sürede iyi oyunu sahaya yansıtacaklarını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.