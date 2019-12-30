Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk devresinde 29 puan topladıklarını, bunun kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk devresinde 29 puan topladıklarını, bunun kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu değerlendirerek, ilk yarıyı 6'ncı sırada tamamlandıklarını anımsattı.

Genel anlamda başarılı sezon geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılda ilk yarıları 18 puanla tamamlıyorduk. Bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli başarıdır." ifadesini kullandı.

Teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, taraftarlara, stadyuma gelerek kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

İkinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak

Taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışır şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'ta başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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