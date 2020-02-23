Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Aytemiz Alanyaspor, Cuma günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Baiano için kutlama yapıldı. Sahaya getirilen doğum günü pastasının mumlarını söndüren Baiano'yu Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular tebrik etti. Kutlamanın ardından Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale ve taktik maçıyla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Campos katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tümer Metin: Lens'le oynayana, psikolojik tedavi lazım
Antalyaspor, Podolski'nin golüyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:46:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]