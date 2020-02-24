Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular antrenmana dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hafif sakatlıkları bulunan Juanfran ve Campos idmanın ilk bölümünde yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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