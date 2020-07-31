Alanyaspor, Ceyhun ile 2 yıl daha 'devam' dedi

Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren futbolculardan Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz dedi.Ceyhun Gülselam ise, Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız diye konuştu.