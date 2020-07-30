Alanyaspor, Ceyhun ile sözleşme yeniledi
Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren futbolculardan Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.Ceyhun Gülselam ise "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:21
Kaynak: DHA
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