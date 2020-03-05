Alanyaspor, çıkış arayışında - Son Dakika
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Alanyaspor, çıkış arayışında

6 saat önce

Bu sezon başarılı grafik sergileyen Aytemiz Alanyaspor, son 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı.

Alanyaspor, çıkış arayışında, System.String[]

Bu sezon başarılı grafik sergileyen Aytemiz Alanyaspor, son 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor.


Süper Lig'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Alanyaspor, ligde 4 haftadır istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon başarılı bir grafik çizen turuncu yeşilli takımın yalnızca 7 mağlubiyeti bulunuyor.


Kupada avantajı kaptı


Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, yarı final ilk maçında dün deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.


Son 4 maçta sadece 2 gol


Alanyaspor yarıştan kopmak istemiyor


Son 4 maçında Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan turuncu-yeşilli ekip, ligde 39 puanda 6 sıradaki yerini koruyor. Alanyaspor son 4 lig maçında sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında birer kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 maçta 5 gol gördü. Zirvedeki takibini sürdüren Alanyaspor ligin ilk maçında evinde 5-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor deplasmanda da yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu maçta ise sakatlığı bulanan Djalma Campos'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Wilenton forma giyemeyecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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