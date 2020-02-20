Alanyaspor, Cisse'nin gol attığı maçları kaybetmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Cisse'nin gol attığı maçları kaybetmiyor - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Cisse'nin gol attığı maçları kaybetmiyor

6 saat önce

Süper Lig'de bu sezon sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Demba Cisse, takımının üst sıralardaki mücadelesinde önemli rol oynadı.

Alanyaspor, Cisse'nin gol attığı maçları kaybetmiyor, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Demba Cisse, takımının üst sıralardaki mücadelesinde önemli rol oynadı.

Attığı gollerle takımının kazandığı puanlara katkısı dikkati çeken 34 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon turuncu-yeşilli formayı giydiği 20 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Cisse, geride kalan 22 hafta sonunda 17 gol atan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'ün bir gol gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Attığı goller

Süper Lig'de 22 haftada topladığı 39 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'un gol silahı Papiss Demba Cisse, takımının deplasmanda Hes Kablo Kayserispor (1-0), BtcTurk Yeni Malatyaspor (3-2), Gaziantep FK (1-1), Yukatel Denizlispor (5-1), Kasımpaşa (2-1), iç sahada da Kasımpaşa (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve Fenerbahçe (1-1) ile oynadığı maçlarda birer gol attı.

Golcü futbolcu, iç sahada Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (5-2) ve İttifak Holding Konyaspor (2-1) mücadelelerinde ise ağlara ikişer gol bıraktı.

33 puan elde etti

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon bin 669 dakika süre alan Cisse'nin gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmeyerek 33 puan elde etti.

Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, rakiplerine boyun eğmedi.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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