Alanyaspor, corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
Alanyaspor'un açıklamasında "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.
Alanyaspor'un açıklamasında "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
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22.05.2020 04:05:15. #1.13#
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