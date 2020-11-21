Alanyaspor'da 3 kişinin testi pozitif çıktı

Aytemiz Alanyaspor'da dün yapılan korona virüs testlerinde biri profesyonel takım, biri de alt yapıdan olmak üzere toplam 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Alanyaspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde dün yapılan korona virüs testlerinde 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

A.Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." - ANTALYA