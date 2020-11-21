Alanyaspor'da 3 kişinin testi pozitif çıktı
21.11.2020 14:27
Aytemiz Alanyaspor'da dün yapılan korona virüs testlerinde biri profesyonel takım, biri de alt yapıdan olmak üzere toplam 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Aytemiz Alanyaspor'da dün yapılan korona virüs testlerinde biri profesyonel takım, biri de alt yapıdan olmak üzere toplam 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Alanyaspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde dün yapılan korona virüs testlerinde 2 futbolcu ve 1 personelin test sonuçları pozitif çıktı.
A.Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." - ANTALYA
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor