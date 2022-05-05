Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

05.05.2022 14:50
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan yeşil-turunculu ekip antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

(İHA)

Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları
Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

YORUMLAR
500
Alanyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Adana Demirspor hazırlıklarına başladı Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement