Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

10.03.2021 19:06
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor, maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerin yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın gözetiminde Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise çift kale maç yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Babacar takımla çalışmaya başlarken, Trabzonspor maçında sakatlanan Kadzior, katılmadı. Caulker ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını, yarın antrenman tesislerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.

(İHA)

Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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