Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Bb Erzurumspor Mesaisi Sürüyor

Alanyaspor'da Bb Erzurumspor Mesaisi Sürüyor

2 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor'da Bb Erzurumspor Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Welinton antrenmana katılmadı. Junior Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 14.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Spor
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