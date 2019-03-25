Alanyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
57 dakika önce
- Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıklarıANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
- Alanyaspor
'da Bursaspor
maçı hazırlıkları
ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın
gözetimindeki antrenman topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular idmana, karşılıklı tek pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümü ise yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. İdmana Junior Fernandes, Djalma, Caulker, Villafanez ile milli takım kampında bulunan Efecan Karaca
katılmadı. Alanyaspor, yarın Türkmenistan
Ligi takımlarından Altyn Asyr ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:23 Kaynak: İHA
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