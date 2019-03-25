Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Alanyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

57 dakika önce

- Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıklarıANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

- Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetimindeki antrenman topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular idmana, karşılıklı tek pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümü ise yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. İdmana Junior Fernandes, Djalma, Caulker, Villafanez ile milli takım kampında bulunan Efecan Karaca katılmadı. Alanyaspor, yarın Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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