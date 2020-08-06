Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi - Son Dakika

Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi

Aytemiz Alanyaspor, 40 yaşındaki genç Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, 40 yaşındaki genç Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

Aytemiz Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'un Fenerbahçe takımına gitmesi sonrası boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp yöneticileri ve Çağdaş Atan katıldı. Atan, 2020-2021 sezonunda kendini Alanyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Çavuşoğlu: "Çağdaş Atan hocamla yeni bir yola çıkıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bilindiği gibi Alanyaspor'umuzun teknik direktörlük görevini geçen yıl Erol Bulut hoca ve ekibi yürütmüşlerdi. Güzel de bir sezon geçirdik, hep birlikte bir aile ortamında. Öncelikle Erol hocam Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Kendisine ve ekibine bize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsım, yönetim ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatında da başarılar diliyorum. Yeni teknik direktörümüzü sizin huzurunuzda bugün kamuoyuna açıklıyoruz. Çağdaş Atan hocamla yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yol haritamız var. Güzel bir ekibi var. Ekipte 2 tane İtalyan, 1 tane Portekizli olmak üzere. İnşallah hocamızla 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Alanyaspor camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Biz hocamızla daha önce biliyorsunuz Sergen hoca döneminde çalıştık. Biz onu biliyoruz, o bizi biliyor. Onun neler yapacağını bildiğimiz için hocamızla yola çıkmaya karar verdik. İnşallah hem hocamıza hem de camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Atan: "Alanyaspor şuan ligin yükselen bir değeri"

Teknik Direktör Çağdaş Atan ise, başkan ve yönetim kuruluna kendisine duymuş oldukları sonsuz güvenden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız gayet düzgün bir şekilde açıkladı, burada biz severek, özveriyle olumlu bir şekilde hep beraber çalıştık. Burada güzel bir serüvenin başlangıcını yaptık. Erol hoca tabii ki bizden sonraki görevde çıtayı daha da yukarıya taşıdı. Alanyaspor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici. Tabii ki sonra Sergen Yalçın ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben futbolu bıraktıktan sonra bana kapıyı açtı Sergen hoca. Sahanın içinde sınırsız özgürlük verdi. Tatmadığım, yaşamadığım, denemediğim şey kalmadı. Onun sayesinde çok büyük tecrübeler edindim. Ona ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sezonda benim de olmadığım zamanda da çok başarılı olurlar. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Belki sizin için de sürpriz olmuş olabilir ama Alanyaspor yüzünü modern futbola, total futbola dönmüş olumlu yatırımlar yapan, ona göre oyuncular seçen, Türkiye'nin yükselen bir değeri. Bu değer doğrultusunda biz de bilgimizi birikimimizi, gençliğimizi, enerjimizi, hepsini sahaya koyup Alanyaspor'u tekrardan rekabetçi, her sene Türk futboluna en az 1-2 tane genç oyuncu kazandırabilen marka değeri yüksek bir takım olarak taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gayet başarılı transferler yapmayı düşünüyoruz"

Bu sezonki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Atan, şunları söyledi:

"Alanyaspor oyuncu bazında kabuk değiştiriyor. Bu kulübe 2-3 senedir belki de daha fazla olumlu hizmetleri olan bazı oyuncular aramızdan ayrılıyor. Ama onun yerine de gayet başarılı transferler yapmayı düşünüyoruz. Hali hazırda da görüştüğümüz, anlaşmaya vardığımız oyuncular var. Bu işi zaten başkanımız ve yönetim kurulu en iyi şekilde senelerdir yaptığını gösterdi. Güçlü bir takım olacağız, rekabetçi bir takım olacağız. Aynı zamanda da üreten bir takım olacağız. Bir projenin içerisindeyiz. Uzun süreli bir sözleşme bana olan güveni gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Başkanımız biraz önce açıkladı, Serie A'dan Sassuolo takımında çalışmış bir antrenör, Benfica'da çalışmış bir kaleci antrenörü, daha önce Sergen hoca ve ekibiyle çalışmış İtalyan Giovanni ve benim kendimin bireysel olarak tanıdığı, seçtiği 2-3 tane Türk bilgili genç dinamik hocayla bence çok olumlu bir ekip olduk. Ekip konusunda çok mutluyum, çok içimize sindi. Bir an antrenmanlara başlayıp yol kat etmek istiyoruz."

Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

Atan'ın ekibinde şu isimler yer alıyor:

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibinde yardımcı antrenörler Francesco Farioli, Mustafa Keçeli ve Hasan Fırat, kondisyoner Giovanni Melchiorre, kaleci antrenörü Miguel Miranda ve analist Ufuk Özbey yer alıyor. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi - Son Dakika Spor
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